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اقتصاد

682 جنيها سعر جرام عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم 19-9-2019

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:30 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
شهدت أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 19-9-2019 استقرارا ، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 680 و682 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 583 و585 جنيها.

كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 777 و779 جنيها، وسجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح ما بين 5440 و5456 جنيها.

وسجل جرام الذهب عيار 22 سعرا يتراوح بين 712 إلى 714 وعيار 14 سعرا يتراوح ما بين 453 و455 جنيها، وعيار 12 من 389 و390 جنيها.

واستقرت اسعار الذهب خلال التعاملات أمس مع إحجام معظم المتعاملين عن تكوين مراكز في السوق قبل خفض متوقع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب الفوري عند 1498.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:35 بتوقيت جرينتش بعدما ارتفع بما يصل إلى واحد بالمائة في الجلسة السابقة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 بالمائة إلى 1505.6 دولار للأوقية.

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