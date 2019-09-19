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اقتصاد

كيلو البلطي بـ 30 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم الخميس 19-9-2019

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:02 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
شهدت أسعار السمك بأصنافه المختلفة في سوق العبور لتجارة الجملة استقرارا خلال تعاملات اليوم الخميس 19-9-2019.

وسجل كيلو البلطي 30 جنيها، والبلطى نمرة "2" 23 جنيها، والبلطي الأسواني 35 جنيها، والجمبري نمرة "3" 160 جنيها.

وبلغ سعر كيلو قشر البياض نحو 66 جنيها، والبياض البلدي 55 جنيها، وسمك الثعابين 170 جنيها، والقراميط 20 جنيها، والبورى "1" بـ48 جنيها، والبورى "2" بـ 33 جنيها.


وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد 25 جنيها، والمكرونة السويسي 66 جنيها، والكابوريا 140 جنيها، والسبيط 90 جنيها، وسمك موسى 65 جنيها، والجمبري 360 جنيها.

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