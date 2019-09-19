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منوعات

Snapchat تخطط لإضافة تبويب خاص للأخبار

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:35 ص
تطبيق سناب شات
تطبيق سناب شات
شيماء عبد المنعم
تسعى شركة سناب المالكة لموقع الصور سناب شات Snapchat، لإضافة علامة تبويب جديدة موجهة للأخبار فقط، تهدف بهذه المحاولة جلب المزيد من المستخدمين والتفاعل على المنصة.

وبحسب ما ذكره موقع "mediapost"، تخطط شركة "سناب" إلى وضع علامة تبويب خاصة تهدف على توفير الأخبار في تطبيقها، من خلال قسم الاستكشاف “Discover”، وذلك في خطوة على عكس المتوقع بسبب عدم نجاح فكرة جلب الأخبار من الشركاء الإعلاميين على المنصة في وقت سابق هذا العام.

والتي قد سبق وأن أعلن موقع "Facebook" خلال الأسابيع الماضية، أنه يوظف فريقًا صغيرًا من الصحفيين لاختيار قصص لصحيفة الأخبار التى يخطط لإضافتها على منصته ، وهو قسم جديد في تطبيق الهاتف المحمول سيكون منفصلًا عن موجز أخبار Facebook.

وتمتلك سناب شراكة مع كثير من المؤسسات الإعلامية لنشر الأخبار والمحتوى، لكن طريقة عرضها الحالية بالتطبيق لم تنل إعجاب المستخدمين.

وذكر الموقع أيضًا أن شركة سناب رفضت التعليق على الموضوع، لكن التقرير يشير إلى أن ميزة علامة التبويب الجديدة المخصصة للأخبار سوف تطرح خلال عام 2020.

يذكر أن شركة سناب "Snapchat" أعادت تصميم علامة تبويب Discover في عام 2018 لفصل محتوى الناشر، وتعمل الشركة مع عشرات الناشرين يصل عددهم إلى 29 من بينهم صحيفة واشنطن بوست.

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