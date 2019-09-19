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اقتصاد

سجل كيلو الليمون 12 جنيها .. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 19-9-2019

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 10:01 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019 بسوق العبور، حالة من الاستقرار، وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 6 و12 جنيها، وسجلت أسعار كيلو الطماطم نحو 6.25 جنيه، وكيلو البطاطس من 3 إلى 5.5 جنيه، والبصل من 2 إلى 3.50 جنيه، والكوسة من 4 إلى 6 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 20 لـ28 جنيها، وكيلو الباذنجان الرومي بـ3.50 جنيه، والباذنجان البلدي بـ4 جنيهات، والجزر بدون عروش بـ7 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 4.50 جنيه، وكيلو الفلفل الرومي "الصوب" 6 جنيهات، والفلفل "حامي" البلدي 5.5 جنيه، وسجل سعر كيلو الخيار البلدي 6 جنيهات، والخيار الصوب بـ7 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات، والبامية 20 جنيها.

وسجل سعر كيلو الفلفل الألوان 12 جنيها، والقلقاس 7 جنيهات، والثوم 8 جنيهات، وسعر القرنبيط 4 جنيهات، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات.

وعن أسعار الفاكهة اليوم ، تراوح سعر كيلو التفاح الأمريكي بين 17 و21 جنيها، وكيلو التفاح المصري من 8 إلى 12 جنيها، والتين البرشومي بـ8 جنيهات، والجوافة من 4 لـ7 جنيهات، والخوخ المستورد سجل نحو 15 جنيها، والبلح زغلول من 5 لـ8 جنيهات، والبلح سلمى بـ 15 جنيها، والبلح البارحى بـ18 جنيها.

وسجل سعر البرتقال الصيفي 9 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر 6 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر 5 جنيهات، وسعر الكانتلوب من 3 إلى 5 جنيهات، والرمان يتراوح سعرها ما بين 4 لـ7 جنيهات، ومانجو عويس من 15 لـ 25 جنيها، والمانجو نعومى بـ20 جنيها.

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