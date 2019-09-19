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تفاصيل مشروع تطوير ميدان التحرير وترميم المباني الأثرية.. فيديو

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 10:20 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكدت الدكتورة هايدي أحمد، مدير الإدارة العامة للحفاظ على المباني والمناطق التراثية، أن هناك مجموعة من المشاريع تتم في إطار مناطق القاهرة التاريخية والتراثية لإعادة إحيائها وتسليط الضوء عليها لمبانيها المميزة وأماكنها الرائعة.

وقالت الدكتورة هايدي أحمد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" عبر فضائية dmc، إن هناك مجموعة من المشاريع يتم الإعداد لها، ففي إطار منطقة القاهرة التراثية يتم تطوير ميدان التحرير والتعاون بين وزارة الآثار ووزارة الإسكان والثقافة، مشيرة إلى أنه سوف يتم تطوير كل الواجهات المطلة على ميدان التحرير.

وأضافت مدير الإدارة العامة للحفاظ على المباني والمناطق التراثية، أن مشروع تطوير ميدان التحرير سيستمر نحو ثلاثة أشهر وسوف يتم الانتهاء منه مطلع العام القادم وتزامنا مع نقل المومياوات للمتحف المصري الكبير.

واشارت إلى أن هناك مباني أثرية يتم تطويرها من خلال عمليات الترميم كقصر البارون وتندرج إلى المباني الأثرية القديمة والآثار الإسلامية والقبطية.

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