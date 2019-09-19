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منوعات

بـ 5 جنيه استرليني.. شركة طيران تقدم رحلات في موسم الخريف

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:22 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت شركة "ريان اير" للطيران منخفض التكاليف عن عروض مثيرة وتخفيضات ضخمة على قيمة رحلاتها إلى حد تقديم رحلات جوية تبلغ قيمتها ما يقل عن قيمة تذكرة مترو الأنفاق، بقيمة خمسة جنيهات إسترليني.

وذكرت صحيفة (صن) البريطانية انه على الرغم من انتهاء موسم الصيف وبدء انخفاض درجات الحرارة فإن شركة ريان أير قدمت هذه العروض لمن يرغب في قضاء عطلة نهاية الأسبوع باستخدام طائراتها.

ويستمر تقديم عرض تذكرة الخمسة جنيهات حتى نهاية شهر سبتمبر الحالي، لكن ريان اير أعلنت عن استمرار عروضها خلال الفترة التالية بعروض تبلغ فيها قيمة التذكرة 30 جنيه إسترليني.

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شركة طيران بريطانية تقدم تخفيضات ضخمة على رحلاتها الجوية

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