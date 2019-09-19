ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الخير لسه جوانا.. طلاب طب بنها يوزعون أدوية وهدايا على المرضى غير القادرين

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 10:18 ص
الطلاب توزع الهدايا
الطلاب توزع الهدايا على المرضى
إبراهيم الهوارى
مصر جميلة وبلدنا وشبابها بخير، هذه حقيقة لا يستطيع أن ينكرها أو يمحوها أحد مهما اشتدت الأزمات، هذه الحقائق جسدها طلاب كلية الطب بجامعة بنها على أرض الواقع، حيث أطلقوا مبادرة إنسانية من طلاب الامتياز وشباب الكلية الذين حرصوا على النزول والمشاركة فى رفع معاناة المرضى الذين يتلقون العلاج داخل المستشفيات الجامعية وإجراء الإسعافات لهم بالمجان على قدر الإمكانيات المتوفرة لديهم.

وأقيمت المبادرة برعاية الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، والدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى القاضى، عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور طارق عيسوي، مدير عام المستشفيات.

وأكد الطلاب المشاركون فى المبادرة أنهم حرصوا على تنظيمها فى نشاط خيرى لخدمة غير القادرين من المرضى والأطفال المترددين على مستشفيات جامعة بنها بأقسام العيادات الخارجية وأقسام الأطفال والأورام، مشيرين إلى أنهم أطلقوا عليها اسم حملة «فينا خير»، وذلك لرفع المعاناة عن الحالات المرضية داخل المستشفى، كما تمت توعية المرضى عن أشهر الأمراض وكيفية التعامل معها والإسعافات الأولية.

من جانبه، قال الدكتور عمرو الدخاخنى، منسق عام الأنشطة الطلابية بكلية الطب، إن الحملة شارك فيها الطلاب وبدأت بتوزيع الأدوية لغير القادرين من المرضى والأطفال بقسمى العيادات والأطفال، كما تم توزيع الهدايا والعصائر وقياس ضغط الدم والحرارة وإجراء بعض الإسعافات الأولية، وصرف أكثر من 200 روشتة أدوية للمرضى مجانا داخل المستشفيات الجامعية.
الخير لسه جوانا.. طلاب طب بنها يوزعون أدوية وهدايا على المرضى غير القادرين
الخير لسه جوانا.. طلاب طب بنها يوزعون أدوية وهدايا على المرضى غير القادرين
الخير لسه جوانا.. طلاب طب بنها يوزعون أدوية وهدايا على المرضى غير القادرين
الخير لسه جوانا.. طلاب طب بنها يوزعون أدوية وهدايا على المرضى غير القادرين
الخير لسه جوانا.. طلاب طب بنها يوزعون أدوية وهدايا على المرضى غير القادرين
الخير لسه جوانا.. طلاب طب بنها يوزعون أدوية وهدايا على المرضى غير القادرين

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستشفى جامعة المنوفية تنتهي من الكشف على ٤٧ حكم كرة

ترشيحاتنا

بإطلالة من fendi.. شذى حسون تستعرض أناقتها فى دبى ..صور

العين الحمراء تبدأ في الظهور.. قرار قوي من اتحاد الكرة قبل سوبر الأهلي والزمالك

قبل بدء توزيعه في نوفمبر .. 10 معلومات عن تابلت أولى ثانوي

فارق السن.. هيدى كرم تكشف عن قرار زواجها

تعليق ناري من فرج عامر على اسم مدرب المنتخب الجديد.. وشهادة في حق أحد المرشحين

طوله 18 مترا.. وحش مائي عملاق يظهر فى الصين.. فيديو

تغيير موعد مباراة السوبر المصري بين الاهلى و الزمالك

راقصة باليه في حالة سكر تعتدي على ضباط شرطة بالمطار.. والسبب ؟!

فارق السن.. هيدى كرم تكشف عن قرار زواجها

مرتضي منصور يكشف إمكانية التعاقد مع نجمي الأهلي في قناة الزمالك الجديدة

اهم الاخبار.. سحب دواء زانتاك.. تغيير موعد مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك.. سر انتقال مرسي إلى دار الحرس الجمهوري قبل 30 يونيو

العين الحمراء تبدأ في الظهور.. قرار قوي من اتحاد الكرة قبل سوبر الأهلي والزمالك

اخبار الرياضة.. تغيير موعد مباراة السوبر المصري.. سر تأخر إعلان مدرب المنتخب.. أول تعليق رسمى من المصرى على رحيل ايهاب جلال

بمكياج جذاب و فستان راق .. فيفي عبده تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

رحلت عن الزمالك بطريقة لا تليق.. بشير التابعى: حازم إمام سلبى دائما ..فيديو

بكتف ساقط .. فيفي عبده تتألق بجانب مي سليم.. ومي كساب تعلق

الخطيب بيحاول يقلدني.. مرتضى منصور يكشف سر إصابة مؤمن زكريا

لسه في كي جي وان.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ رئيس الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نانسي عجرم تتألق وسط الطبيعة.. ومتابعوها: أنتِ في القلب

بكتف ساقط .. فيفي عبده تتألق بجانب مي سليم.. ومي كساب تعلق

بمكياج جذاب و فستان راق .. فيفي عبده تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها