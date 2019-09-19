الخير لسه جوانا.. طلاب طب بنها يوزعون أدوية وهدايا على المرضى غير القادرين

مصر جميلة وبلدنا وشبابها بخير، هذه حقيقة لا يستطيع أن ينكرها أو يمحوها أحد مهما اشتدت الأزمات، هذه الحقائق جسدها طلاب كلية الطب بجامعة بنها على أرض الواقع، حيث أطلقوا مبادرة إنسانية من طلاب الامتياز وشباب الكلية الذين حرصوا على النزول والمشاركة فى رفع معاناة المرضى الذين يتلقون العلاج داخل المستشفيات الجامعية وإجراء الإسعافات لهم بالمجان على قدر الإمكانيات المتوفرة لديهم.



وأقيمت المبادرة برعاية الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، والدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى القاضى، عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور طارق عيسوي، مدير عام المستشفيات.



وأكد الطلاب المشاركون فى المبادرة أنهم حرصوا على تنظيمها فى نشاط خيرى لخدمة غير القادرين من المرضى والأطفال المترددين على مستشفيات جامعة بنها بأقسام العيادات الخارجية وأقسام الأطفال والأورام، مشيرين إلى أنهم أطلقوا عليها اسم حملة «فينا خير»، وذلك لرفع المعاناة عن الحالات المرضية داخل المستشفى، كما تمت توعية المرضى عن أشهر الأمراض وكيفية التعامل معها والإسعافات الأولية.



من جانبه، قال الدكتور عمرو الدخاخنى، منسق عام الأنشطة الطلابية بكلية الطب، إن الحملة شارك فيها الطلاب وبدأت بتوزيع الأدوية لغير القادرين من المرضى والأطفال بقسمى العيادات والأطفال، كما تم توزيع الهدايا والعصائر وقياس ضغط الدم والحرارة وإجراء بعض الإسعافات الأولية، وصرف أكثر من 200 روشتة أدوية للمرضى مجانا داخل المستشفيات الجامعية.