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يمكنك قلي بيضة عليه.. ترامب يكشف تفاصيل عن الجدار الحدودي مع المكسيك.. فيديو

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:22 ص
ترامب يكشف تفاصيل
ترامب يكشف تفاصيل عن الجدار الحدودي مع المكسيك
دعاء أبوهشيمة
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجدار الحدودي الجديد بين أمريكا والمكسيك معزز بتكنولوجيا قادرة على رصد أي شخص يريد اختراقه، وذلك خلال زيارته سان دييجو لمراقبة تطور المشروع؛ بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وبعد أن علق ترامب على تكنولوجيا الجدار الحدودي، قال قائد الجيش الجنرال تود سيمونيت، إن هناك شروطا عن عدم كشف هذه الأمور للعامة.

وأضاف ترامب: وتغطية الجدار الفولاذية موصلة للحرارة لذلك فالجدار ساخن للغاية حتى إلى درجة أنه يمكنك قلي بيضة عليه.
كما قام ترامب بوضع توقيعه على الجدار وأشار إلى أنه ساخن جدا.

وقد قرر ترامب تأجيل طلاء الجدار باللون الأسود، وبالتالي توفير المال لإكمال بناء الجدار.

ويتألف الجدار من طبقة خارجية فولاذية وفي داخلها الباطون أو الخرسانة وتم وضع القضبان الحديدية داخل الباطون.

وجدير بالذكر أن بناء الجدار الحدودي كان أحد الوعود الرئيسية لحملة ترامب الانتخابية إذ يعارض ترامب بشدة الهجرة إلى الولايات المتحدة من أمريكا اللاتينية، ويعتبر أن هذا هو المسبب الرئيسي في انتشار تهريب المخدرات والاتجار بالبشر.

وأعلن الرئيس الأمريكي في منتصف فبراير من هذا العام حالة الطوارئ من أجل الحصول على حوالي 6.4 مليار دولار لتنفيذ المشروع. في الوقت نفسه، وافق خصوم الرئيس على تخصيص 1.4 مليار دولار فقط للجدار.

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