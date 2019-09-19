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مرأة

انتظر لقاءات تنعش القلب...حظك اليوم الخميس 19- 9- 2019 برج الحمل

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:23 ص
أبراج
أبراج
أسماء عبد الحفيظ
تقدم لكم خبيرة الأبراج عبير فؤاد ،حظك اليوم الخميس 19 - 9 - 2019 وتوقعات الابراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معا على ما تحملة الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عن ما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الان نتابع كيف سيكون حظك اليوم 19 سبتمبر 2019، لبرج الحمل وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟

حظك اليوم الخميس 19- 9- 2019 برج الحمل على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: باستطاعتك إحراز تقدم على الصعيد التجاري، فتكثر المشاريع وتقوى الاتصالات وتعيش أوقاتًا طيّبة، وهي أيضًا تحمل إليك وعودًا وإشارات في هذا النطام.

عاطفيًا: يمكن القول أن المناخ العاطفي خاص ومميز هذا اليوم، وأن بعض اللقاءات تنعش القلب، وتذكرك بالأيام الماضية إذا كنت ممن تخطوا عمر المراهقة والشباب.

صحيًا: أنت من الأشخاص القادرين على الصمود أمام الأمراض، لكن ذلك لا يعني عدم إيلاء الوضع الصحي العناية التي يستحقها.

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