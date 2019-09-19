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أخبار العالم

مصدر عسكري كويتي: لم نرصد أى أجسام غريبة طائرة على السواحل الكويتية

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:35 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكد مصدر عسكري كويتي اليوم الخميس، عدم رصد أي أجسام غريبة طائرة على السواحل الكويتية، نافيا ما تردد حول هذا الشأن.
وقال المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لحساسية ودقة الموضوع، وفقا لصحيفة "السياسة" الكويتية - "إن قصة الطائرة الدرون لا تقف على قدمين، وإن الأمر لا يعدو أن يكون بلاغا ورد إلى عمليات وزارة الداخلية من أحد المواطنين بمشاهدته لها، ضمن بلاغات أخرى كثيرة تتلقاها الغرفة بشكل يومي، ويتبين بعد البحث والتحقق، أنها غير صحيحة".

وأوضح أن المسئولين العسكريين الكويتيين، أكدوا خلال اجتماع القيادات العسكرية الذي عقد أول أمس الثلاثاء، أن الرادارات وأجهزة الرصد والاستشعار، لم ترصد أي أجسام غريبة على السواحل الكويتية، وأنه إذا كانت هناك طائرة مسيرة "درون"، لتعامل معها سلاح الطيران والرادارات المراقبة على الفور.

وأعرب المصدر عن استياء القيادات من تعاطي بعض نواب مجلس الأمة الكويتي ووسائل الإعلام المحلية مع الحدث، بطريقة أعطته أكثر من حجمه، وانطوت على قدر كبير من التهويل، فضلا عما وصفه ب"خلط الأوراق وتصفية الحسابات" مع بعض الأطراف، مضيفا "لم يعد خافيا سعي بعض الأطراف داخل المجلس وخارجه إلى التصعيد ضد رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، إما تصفية لحسابات، وإما ضمن (المماحكات السياسية) المعروفة، بهدف الكسب السياسي، لا سيما مع دخول الفصل التشريعي دورته الأخيرة".

يشار إلى أن حالة من الترقب والاستياء قد سادت عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي، وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، بعدما تردد عن رصد طائرة مسيرة "درون" على الساحل الكويتي، بالقرب من إحدى المنشآت الحيوية والمهمة في البلاد.

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