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تعليم

جامعة الإسكندرية تعلن عن قبول دفعة جديدة بفرع أنجمينا بجمهورية تشاد

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:42 ص
صدى البلد
أ ش أ
قال رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردي إنه تم فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة بفرع الجامعة بأنجمينا للعام الجامعي الجديد ٢٠١٩/٢٠٢٠؛ اعتبارا من اليوم /الخميس/ ولمدة شهر؛ وذلك بالتعاون مع جامعة انجمينا بتشاد.

وقال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور هشام جابر -في بيان اليوم- أنه للمرة الأولى تم فتح القبول بالقسم الفرنسي بكلية الزراعة بأنجمينا، إضافة إلى طلاب القسم العربي؛ وذلك تنفيذا لبروتوكول التعاون بين الجامعتين.

وأشاد المشرف العام على الفرع الدكتور محمد بهي الدين بصدور القرار الوزاري رقم ٣٧٣٨ بتاريخ ٢٧/٨/٢٠١٩ بشأن إصدار لائحة جديدة لكلية الزراعة، والتي صممت طبقا لاحتياجات خطة التنمية الزراعية والثروة الحيوانية للمجتمع التشادي الشقيق، موضحا أنه سيتم تطبيقها على الطلاب الجدد.

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