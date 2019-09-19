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رياضة

آرسنال في ضيافة فرانكفورت الألماني في الدوري الأوروبي

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:40 ص
فريق آرسنال
فريق آرسنال
محمد السعيد
يواجه فريق آرسنال الإنجليزي نظيره فرانكفورت الألماني، الخميس، في التاسعة إلا خمس دقائق، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة الدوري الأوروبي.

ويسعى آرسنال لمصالحة جماهيرة بالفوز في لقاء اليوم، بعد التعادل المخيب أمام واتفورد، الأحد الماضي، بالدوري الإنجليزي، بينما يطمح فرانكفورت في تحقيق نتيجة إيجابية على آرضه ووسط جماهيره.

وكان إيمري استبعد مسعود من قائمة آرسنال لمواجهة فرانكفورت، لإراحته استعدادا لمواجهة أستون فيلا، في الجولة المقبلة بالدوري الإنجليزي.

ويلتقي اليوم أيضًا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الأوروبي، مانشستر يونايتد مع أستانا الكازخستاني، وروما مع باشاك شهير، ورين مع سيلتك، وكلوج مع لاتسيو، وآيندهوفن مع سبورتنج لشبونة، وولفرهامبتون مع سبورتنج براجا.

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