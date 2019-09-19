سفير بريطانيا لدى الكويت: ملتزمون بأمن وسلامة الكويت

أكد السفير البريطاني لدى الكويت مايكل دافنبورت، مجددا التزام بلاده بأمن دولة الكويت وسلامة أراضيها، وقال: إن الكويت حليف مهم وشريك إستراتيجي لبريطانيا.

وأضاف دافنبورت - في تصريح صحفي، اليوم الخميس - أن التهديدات بالطائرات المسيرة (الدرون) أمر يقلق بريطانيا، داعيا إلى تحرك جماعي وعمل مشترك، لمكافحة تلك التهديدات الجادة في ظل التقدم التكنولوجي المستمر.

وتابع السفير البريطاني لدى الكويت قائلا : "لقد تحدثنا مع الجانب الكويتي في هذا الصدد، من أجل العمل معا لمواجهة مثل هذه التحديات".

