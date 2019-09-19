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أخبار البلد

الأرصاد تحذر من تشغيل التكييفات والمراوح أثناء الليل

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 10:00 ص
الأرصاد
الأرصاد
نورهان خفاجي
تشهد الأحوال الجوية على البلاد، خلال هذا الأسبوع استقرارا في درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، وتظل الدرجات تتراوح ما بين 33 إلى 34 درجة مئوية، دون حدوث أي ظواهر جوية مؤثرة، حتى مطلع الأسبوع القادم ليكون هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، مع احتمالية وجود تقلبات جوية وأمطار خفيفة.

الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أكد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، وجود الاستقرار في درجات الحرارة حول معدلها الطبيعي خلال هذا الأسبوع حتى يوم الجمعة القادمة، دون حدوث أى عوامل جوية مؤثرة.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن فرص سقوط الأمطار خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم تكاد تكون ضعيفة، مشيرا إلى انخفاض درجات الحرارة سيصاحبة شبورة مائية، محذرا من تشغيل التكييفات والمراوح أثناء الليل، حيث سيبدأ الطقس في الميل إلى البرودة ليلا.

ويكون الطقس اليوم الخميس، لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 23 33
شبين الكوم 23 33
طنطا 23 32
دمنهور 23 32
الإسكندرية 22 29
بلطيم 22 29
مطروح 19 28
السلوم 20 29
سيوة 20 33
بورسعيد 25 30
دمياط 24 29
الزقازيق 22 33
الاسماعيلية 21 34
السويس 22 34
العريش 23 30
رفح 21 29
رأس سدر 23 34
نخل 16 33
نويبع 27 35
طابا 25 34
كاترين 17 32
الطور 25 35
شرم الشيخ 28 36
الغردقة 26 37
مرسى علم 25 34
الفيوم 22 34
بنى سويف 23 34
المنيا 23 35
أسيوط 23 36
سوهاج 24 37
قنا 25 38
الأقصر 25 41
أسوان 25 42
أبوسمبل 25 40
الوادى الجديد 25 37
شلاتين 27 38
أبو رماد 26 37
حلايب 29 34
رأس حدربة 28 33

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