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أخبار العالم

فرنسا تحذر أمريكا وتدعوها لاتباع صوت العقل.. تفاصيل

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 10:11 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
دعاء أبوهشيمة
دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الولايات المتحدة إلى اتباع صوت العقل فيما يتعلق بإصدارها تأشيرة أمريكية للرئيس الإيراني لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد لو دريان أن "اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة للعمل على التهدئة"، بحسب ما نقلته "رويترز".

وهذا وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول، الثلاثاء، أنه لا يتطلع للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر الشهر الجاري.

وقال ترامب إنه يفضل ألا يجتمع مع روحاني، ولكنه لا يستبعد حدوث ذلك.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، أمس، الأربعاء، إن الرئيس الإيراني حسن روحاني قد يتغيب عن المشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري، بسبب عدم حصوله والوفد المرافق له على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن.

وأشارت وكالة "إرنا" الرسمية، إلى أنه "ربما يتم إلغاء مشاركة الرئيس الإيراني حسن روحاني في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب عدم صدور تأشيرات من قبل الحكومة الأمريكية لروحاني والوفد المرافق له حتى الآن".

وكان من المقرر أن يتوجه روحاني والوفد المرافق له إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة.

ويشمل الوفد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في 31 يوليو، وكان من المقرر أن يتوجه ظريف إلى نيويورك صباح الجمعة.

والولايات المتحدة مجبرة على إصدار تأشيرات للدبلوماسيين العاملين في مقر الأمم المتحدة نظرًا لاستضافتها هذا المقر.

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