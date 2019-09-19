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مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف تفاصيل مشاركة مصر والرئيس السيسى بالأمم المتحدة.. فيديو

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 10:17 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام سوف تكون هامة لمواكبتها ظروفا دولية تتعرض لها العديد من المناطق بالعالم والنزاعات المسلحة المستمرة والتهديد المستمر من الإرهاب والهجرات غير الشرعية، وسوف تكون تلك التحديات أمام قادة العالم بالمؤتمر يوم الثلاثاء القادم.

وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق، في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" عبر فضائية dmc، إن هناك 5 محاور رئيسية تمثل مهام العمل في هذه القمة العمل المناخي والتنمية المستدامة والتغطية الصحية الشاملة وعملية تمويل التنمية وقمة تتعلق بالدول النامية والجزر الصغيرة، مشيرا إلى أنه في كل دورة يعرض قادة العالم وجهات نظرهم.

وأضاف السفير محمد حجازي أن الجمعية العامة تجتمع بحضور 33 دولة، مؤكدا أن كل دولة لها حق التصويت وإبداء الرأي والرئيس حريص على الحضور لإلقاء كلمة مصر، والمتوقع هذا العام من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يعرض التحديات التي تواجه القارة الأفريقية والمنطقة العربية وحل نزاعات القضية الفلسطينية.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن الرئيس سيتحدث حول 3 محاور رئيسية، وهى المحور الأفريقي بحكم رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي والمنطقة العربية المشتعلة النزاعات المسلحة في سوريا واليمن وليبيا والتدخلات من إيران وتركيا بشئون تلك الدول وتمويل الإرهاب من قطر.

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