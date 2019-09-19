تكتسب المزيد من الصلابة.. حظك اليوم الخميس 19-9-2019 برج العقرب

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم الخميس 19- 9 - 2019 وتوقعات برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، ويمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك، وذلك وفقا لما كشفت عنه خبيرة الأبراج عبير فؤاد.



حظك اليوم الخميس 19- 9- 2019 برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى



مهنيًا: تواجه بعض التحديات أو الانقلابات في العمل، وتثار مشاكل بشأن أحد أفراد العائلة، إنه يوم دقيق ومحرج تحتاج فيه إلى الكثير من التروي والدبلوماسية.



عاطفيًا: تقوم والشريك بنشاطات ورحلات ترفيهية، بعيدًا عن زحمة الحياة اليومية، مفضلين عليها أحضان الطبيعة.



صحيًا: ينصحك الفلك بأن تحصن نفسك ضد الحساسية العاطفية الشديد وأن تكتسب المزيد من الصلابة لتواجه أمور الحياة.