أول تعليق من زيدان عقب ثلاثية سان جيرمان

أبدى المدير الفني لريال مدريد الإسباني الفرنسي زين الدين زيدان، ضيقه الشديد عقب الخسارة القاسية بثلاثية نظيفة على يد باريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب حديقة الأمراء في مستهل مشوارهما بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا، رافضًا في الوقت ذاته تحميل المسؤولية للاعب بعينه.



وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المنافس تفوق علينا في كل شيء، ولكنني منزعج بشكل خاص من الكثافة، لأن الأمور تصبح صعبة بهذا الشكل وفي هذا المستوى من المنافسة".



وأضاف: "المنافس أحسن في صناعة الفرص، ولكن أكثر ما أقلقني الليلة رؤية فريقي لا يلعب بكثافة ضرورية في هذا المستوى العالي من المنافسة، كنا ندرك صعوبة المباراة التي تنتظرنا، وقيمة المنافس الذي ضغط علينا كثيرًا اليوم، لم ندخل تقريبًا في المباراة، وصنعنا فرصا قليلة".



وتابع المدرب الفرنسي: "الأمر غريب بالنسبة لي، لاسيما مع الأسماء التي نمتلكها داخل الملعب، وبشكل خاص في الأمام، لم ندخل تقريبًا في أجواء المباراة، والأمر لا يتعلق بالقلق، فمن الطبيعي بهذه الأسماء داخل الملعب أن نصنع فرصًا أكثر للتسجيل، ولكن هذا لم يكن ممكنًا اليوم".



ورفض 'زيزو' تحميل أي لاعب بعينه مسؤولية الخسارة.



وقال في هذا الصدد: "الجميع في قارب واحد، إذا فزنا، فالجميع من يفوز، ونفس الأمر في حالة الخسارة، علينا نسيان هذه الخسارة القاسية الآن، لأن أمامنا مباراة الأحد القادم (أمام إشبيلية)، وعلينا التركيز فيها، الخطأ مسؤولية الجميع".