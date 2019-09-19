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فن

سامو زين يكشف عن موعد طرح أحدث أغانيه.. متل الولد

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 10:15 ص
سامو زين
سامو زين
سعيد فراج
كشف الفنان سامو زين، عبر حسابه الرسمي على انستجرام، عن موعد طرح أحدث أغانيه «متل الولد» عبر قناته الرسمية على يوتيوب، إذ أكد أنه سيطرحها يوم الأحد المُقبل.

وكتب سامو زين في تعليقه على برومو الأغنية: «الشتاء اقترب قريبًا #متل_الولد .. حبايبي ما تنسوا تشتركو علي قناتي في اليوتيوب لمشاهدة الأغنية حصريا عندي في القناة يوم الأحد إن شاء الله اللينك في البايو ربي يبارك فيكم وإن شاء الله الأغنية تعجبكم وتكون فعلا أغنية الحب والسلام والدفء».

وعلى جانب آخر، حقق كليب «حب حب» للفنان السوري سامو زين، 3 ملايين و400 ألف مشاهدة، بعد طرحه يوم 29 يوليو الماضي، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

كليب «حب حب» يقدمه سامو زين باللهجة العراقية، وهو من كلمات: قصي باسل، الحان: معتز أمين، توزيع: أسامة عبد الهادي، ميكس وماستر: سادو.

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