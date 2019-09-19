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أخبار العالم

ترامب بعد خسارة نتنياهو.. علاقتنا مع دولة إسرائيل وليس مع أشخاص

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 10:13 ص
ماذا قال ترامب بعد
ماذا قال ترامب بعد خسارة نتنياهو
سمر صالح
نقل موقع i24NEWS الإسرائيلي تصريحا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد علمه بخسارة بنيامين نتنياهو فى انتخابات الكنيست الـ 22، حيث قال: "علاقتنا مع دولة إسرائيل وليس مع أشخاص".

وأوضح الموقع الإسرائيلي أن الرئيس الأمريكي قال إن "العلاقات المتبادلة بين الولايات المتحدة والحكومة الإسرائيلية وثيقة، بغض النظر من رئيسها".

وأكد ترامب، بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية غير الرسمية، أنه لم يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بعد.

وأوضح ترامب، في مؤتمر صحفي بمطار لوس أنجلوس، أن "العلاقات المتبادلة بين الولايات المتحدة والحكومة الإسرائيلية وثيقة، بغض النظر عن رئيسها"، مضيفًا أن "الانتخابات الإسرائيلية كانت متقاربة للغاية، عليهم الانتظار لرؤية كيف ستنتهي".

وأعلن ترامب، يوم السبت الماضي، أنه يجري محادثات مع رئيس الوزراء نتنياهو حول إمكانية تعزيز تحالف دفاعي مشترك بين البلدين.

وقال ترامب في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر": "تحدثت مع رئيس الوزراء نتنياهو حول إمكانية تعزيز تحالف دفاعي مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل من شأنه أن يشجع التحالف الهائل بين بلدينا"، مضيفًا: "أتوقع استمرار المناقشات بعد الانتخابات الإسرائيلية، عندما نجتمع في الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك".

بدوره، رحب رئيس الوزراء نتنياهو برسالة ترامب ورسالته "شكرا لصديقي العزيز الرئيس ترامب لم يكن للدولة اليهودية قط عضو أفضل في البيت الأبيض، أتوقع تعزيز تحالف دفاع تاريخي بين الولايات المتحدة وإسرائيل في اجتماعنا للأمم المتحدة، سنستمر في العمل معا بشكل كامل في حربنا المشتركة ضد الإرهاب".

وأعلن مصدر في مكتب رئيس الوزراء نتنياهو أمس، الأربعاء، أن الأخير قرر إلغاء مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل في نيويورك، لمتابعة تداعيات الانتخابات التشريعية الإسرائيلية.

وقال المصدر إن "رئيس الوزراء لا يستطيع المشاركة في مناقشات الجمعية العامة لأسباب سياسية محلية تتعلق بالانتخابات".

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