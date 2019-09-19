لـ الساندويتشات المدرسية.. أسرار تحضير المربى العادية واللايت وتخزينها

نحضر طبق في درجة حرارة الغرفة ونأخذ نقطة من المربى ونضعها على الطبق، في حال تحركها كسائل فبذلك تحتاج لمزيد من التسوية، أما لو استقرت نقطة المربى متماسكة فهي بذلك نضجت ونرفعها من على النار.





يحافظ على المربى من التسكير الزائد.





* لا بد من تعقيم البرطمان، من خلال وضعه بغطائه في مياه مغلية على النار، وتغطيته تماما لمدة لا تقل عن 5 دقائق، ويضاف للمياه نقطة خل أبيض أو عصره ليمون، بعد انتهاء غليه يرفع من المياه ويوضع ليبرد ويجف تماما على فوطة قماش نظيفة دون لمسه من الداخل.





يشعر العديد من الأطفال بالملل من تكرار الساندويتشات المدرسية، لذلك على جميع الأمهات الاجتهاد فى تجديد الساندويتشات المدرسية لأطفالهن، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل المربي بالمنزل وأسرار حول ذلك والطريقة الصحيحة لتخزين المربى، كما قدمتها الشيف أميرة شنب.التحضير:- تغسل الفاكهة جيدا بمياه باردة، لكل لتر نضع ملعقة من الخل الأبيض، ثم تشطف بالمياه مجددا.- تقطيع الفاكهة:في حالة تفضيلك مربى طرية ومستوية جدا، تقطع الفاكهة لقطع صغيرة.وفي حالة تحضيرها لكي تكون "كريمي" تضرب الفاكهة في محضر الطعام دون تصفية.أما لتكون المربى بها قطع فاكهة واضحة، تقطع لقطع متوسطة وليست كبيرة.- بعد تقطيع الفاكهة تنقع في السكر بالمعايير التالية:لمربى حلوة كالجاهزة ينقع كيلو الفاكهة في كيلو من السكر.لمربى متوسطة التحلية ينقع كيلو الفاكهة في كيلو إلا ربع من السكر.أما لمربى قليلة التحلية "دلعة" ينقع كيلو الفاكهة في نصف كيلو من السكر.- يمكننا تحضير "مربى لايت" باستخدام السكر البديل وفي هذه الحالة ينقع كيلو الفاكهة في نصف أو ربع كيلو من السكر البديل.- تنقع المربى مع السكر وتقلب جيدا وتترك من المساء إلى صباح اليوم التالي ثم تطهى، ولا تنسي أن تنقعيها في نفس إناء الطهي.- يوضع إناء المربى المنقوعة في البداية على نار عالية جدا وتترك لتغلي قليلا، في هذا الوقت ستنتج ريمًا أو رغوة لا بد أن تنزع باستمرار قبل التقليب في كل مرة، ونستمر في هذا حتى تقف تلك الرغوة عن الظهور، لأن نزعها يحافظ على المربى لأطول وقت، ونقلل النار ونتابع حتى تمام النضج.خطوات لاكتشاف تسوية المربى- نضيف ملعقة من الجيلاتين في نهاية تسوية المربى بآخر غلوة، وترجع فائدته لأنه:يحافظ على عمر المربى ويجعلها مثل الجاهزة تماما.رغم كونه طبيعيا إلا أنه يلعب دور المواد الحافظة دون ضرر.- في حالة عدم توافر الجيلاتين يمكن أن نستبدل به عصرة ليمون حتى لا تسكر المربى.- التخزين* لا نضع المربى في البرطمان وهو ساخن، لا بد أن يجف ويبرد تماما ثم توضع المربى به وهي باردة أيضا وبدرجة حرارة الغرفة، لأن وضعها فيه وهو ساخن يجعلها تتعفن خلال أيام.* لا بد من تفريغ الهواء تماما عند تخزين المربى في البرطمان بتحريكه باستمرار، ولا بد أن تكون المسافة بين الغطاء والمربى بالداخل صغيرة، مع إحكام غلقه جيدا.* يجب وضعها في الثلاجة طوال الوقت، ونحضر كميات ليست بكبيرة مناسبة لاستخدمنا خلال أسبوعين لا لفترة طويلة حتى لا تفسد من التخزين.* عند تناولها يجب استخدام ملعقة جافة ونظيفة تماما ليس بها بقايا طعام وغير موضوعة مسبقا بالفم، بحيث نضع بها الكمية المراد تناولها مرة واحدة في طبق خارجي ونغلق البرطمان ونضعه مجددا في الثلاجة.