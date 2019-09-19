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أخبار العالم

ترامب: تشغيل سجن جوانتانامو يتكلف ثروة وهذا جنون

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 10:25 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، الخميس، عن استيائه من تكلفة الإبقاء على السجن المثير للجدل بالقاعدة العسكرية الأمريكية في خليج جوانتانامو في كوبا.

وقال ترامب، في تصريحات على متن طائرة الرئاسة الأمريكية أوردتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن "إدارته تدرس هذا الأمر"، دون أن يحدد ما سيحدث الآن، مضيفا أن "تشغيل سجن جوانتانامو يتكلف ثروة، وأعتقد أن هذا جنون".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن "سلفه باراك أوباما تعهد بإخلاء السجن من نزلائه وإغلاقه بنهاية ولايته، لكنه لم ينجح في ذلك"، وتابع: "لقد أرغمنا عليه، وأخذنا ما تركه، وهذا هو الوضع الذي نحن عليه الآن، وسنتخذ بعض القرارات".

وأثار سجن جوانتانامو إدانة في شتى أرجاء العالم في عهد إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، التي احتجزت عشرات السجناء الأجانب هناك، في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن، والحرب التي شنتها الولايات المتحدة بعدها على حركة طالبان في أفغانستان.

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