بـ قبعة غريبة.. بوسى شلبى مع روجينا في مطار القاهرة



ووضعت قبعة كبيرة الحجم باللون الأبيض، ونظارة شمسة، ولم تتكلف بوضع كثير من المكياج ،وأكتفت بـأحمر شفاه باللون الأحمر مما أعطاها إطلالة أنيقة وجذابة.

ووضعت قبعة كبيرة الحجم باللون الأبيض، ونظارة شمسة، ولم تتكلف بوضع كثير من المكياج ،وأكتفت بـأحمر شفاه باللون الأحمر مما أعطاها إطلالة أنيقة وجذابة.

نشرت ت الفنانة بوسى شلبى صورة جديدة لها من مطار القاهرة برفقة أصدقائها روجينا ،ومايسة مغربى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وأطلت بها بلوك كاجول بقميص أبيض وبنطلون باللون الأسود،وحملت بيديها حقيبة كبيرة الحجم باللون الفضى ،وأنتعلت حذاء باللون الفضى أيضاً.