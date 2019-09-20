ازدهار صناعة المراكب الصغيرة بشمال سيناء.. مصدر رزق لقطاع كبير من الأهالي .. وتنظيم ورش عمل لتدريب الشباب على احترافها

- تستخدم للعمل و الصيد في بحيرة البردويل

- الاستعانة بشيوخ المهنة في التدريب حفاظا عليها من الانقراض

- تنظيم ورش عمل لتدريب الشباب على مهنة صناعة المراكب



ازدهرت صناعة القوارب في الفترة الأخيرة بمنطقة بئر العبد ورمانة غرب العريش شمال سيناء، نظرا لأن الكثير من الشباب الباحث عن فرصة عمل، والذي يلجأ إلى البحر وبحيرة البردويل للعمل كصيادين لتوفير لقمة العيش، حيث يعتمد قطاع كبير من المواطنين علي هذه المهنة كمصدر دخل أساسي.



وتتمتع محافظة شمال سيناء ، بوجود مسطحات مائية واسعة بطول 200 كيلو علي البحر المتوسط و 165 ألف فدان ببحيرة البردويل مؤهلة للصيد .و بحيرة البردويل نحو 1280 مركبا والتي تعمل في 5 مراسي . بخلاف اللنشات الكبيرة التي تعمل في البحر لصيد الأسماك الكبيرة والتي ترسو في ميناء العريش البحري.



ووصل عدد الصيادين العاملين في بحيرة البرازيل إلى أربعة آلاف صياد.حيث تعتبر مهنة الصيد من المهن الرئيسية في محافظة شمال سيناء



وقد أبدع صانعو المراكب فى قرى مركز بئر العبد، كغيرهم من القري التي يوجد بها ورش لصناعة المراكب الخشبية الصغيرة مثل السادات والتلول وبئر العبد ، وذلك بإضافة مادة بلاستيكية لزجة تسمى (الفيبر جلاس) و هي أقوى وأصلب في مواجهة المياه.



ويقول سليمان سليم من بئر العبد، أن عمري كان لا يتجاوز ثمانية أعوام، حيث كنت أعمل بجوار والدى واخى في صناعة المراكب الصغيرة .

حيث كان يطلق عليها الصيادون ، الصال، كونه مسطح من اسفل، ومنها الصغير والمتوسط بما يتناسب وطبيعة العمل في بحيرة البردويل ،مشيرا إلى أن المدة الزمنية لتصنيع الفلوكة الواحدة لا تتعدى 45 يوما.



ويقول حمدان سالم انه يتم تجهيز مقاعد في داخله حسب الرغبة، وتكون هذه المقاعد من الأخشاب ويتم تثبيتها بطريقة مناسبة الي جانب تجهيز المجاديف ليصبح المركب جاهز للاستخدام، ولكن لا بدّ من التأكد منه قبل استخدامه.



واضاف انور حميد صياد، أنه اكتسب مهنة العمل في صناعة المراكب الصغيرة عن طريق التدريب بالجمعية ويتمني ان يمتلك ورشة عمل لتطوير مهنة صناعة المراكب كبيرة الحجم ،خاصة وأن الشباب يقبل علي العمل بحرقة الصيد سواء في البحر او بحيرة البرازيل .



وقال سالم سليم " مدرب بالجمعية ان صناعة المراكب الخشبية الصغيرة يتم على 3 مراحل الأولى الهيكل الخشبي للمركب من الداخل ثم مرحلة تركيب الواح الخشب لتغطية الهيكل، ويليها المرحلة الاخيرة وهي فرش الشاش وطلائه بالفيبر جلاس ثم مرحلة دهان المركب من الخارج باللون المناسب ،و تكون بعدها مهيأة لدخول الخدمة .



وقال المهندس سامي الهواري رئيس جمعية كنوز البردويل، أن مهنة الصيد يتم من خلالها توفير فرص عمل أمام الشباب، وهي تعتبر مصدر دخل لتوفير متطلبات الحياة والإنفاق على الأسرة ،لذا فإن الجمعية تنظم ورش عمل لتدريب الشباب من أبناء المنطقة على مهنة صناعة المراكب ،وذلك بالاستعانة بشيوخ المهنة والذين لديهم خبرة للعمل علي نشرها بين الشباب والحفاظ عليها من الانقراض.