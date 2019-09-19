طريقة عمل مكرونة بالسوريمي وكريمة جوز الهند

يعشق الكثيرون التجديد في أصناف الطعام، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك عمل مكرونة بالسوريمي وكريمة جوز الهند بمذاق لا يقاوم .



مقادير مكرونة بالسوريمي وكريمة جوز الهند :



مكرونة مسلوقة

سوريمي مسلوق

مشروم

كريمة

جوز هند

جوز هند مبشور

زيتون أسود مفروم

فلفل ألوان

خيار

مخلل مفروم

ماء

جوز هند

جبن مبشورة

زيت



طريقة تحضير مكرونة بالسوريمي وكريمة جوز الهند :



* يشوح السوريمي المسلوق في الزيت



* يشوح الثوم والفلفل الألوان في الزيت



* يضاف الزيتون والخيار المخلل والمشروم ويشوح



* يضاف ماء جوزالهند وكريمة جوزالهند والسوريمي المشوح



* تضاف المكرونة وتخلط جيدا



* وتترك على النار قليلا



* تضاف الجبن وتخلط جيدا



* تقدم ساخنة