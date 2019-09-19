مجلس الدولة يستجيب لتظلمات أصحاب الظروف الصحية ويقرر تفعيل وحدة الإنجاز

انتهى المجلس الخاص لمجلس الدولة، أعلى سلطة إدارية بالمجلس، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، من بحث التظلمات التي قدّمت من القضاة عن الحركة القضائية التى صدرت أغسطس الماضي، وقرر الاستجابة للتظلمات المقدمة من القضاة أصحاب الظروف الصحية في إطار القواعد المعمول بها.



كما قرّر المجلس أيضًا الاستجابة لبعض التظلمات عن الحالات الموضوعية طبقا للقواعد الواردة في قانون مجلس الدولة ولائحته الداخلية مع مراعاة صالح العمل.



وعلى صعيد آخر أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس قرارًا بإعادة تفعيل وحدة متابعة الإنجار بأقسام المجلس المختلفة على مستوى الجمهورية لزيادة معدلات الأداء، وتحقيق العدالة الناجزة عن طريق إنجاز المحاكم للقضايا بعدالة وسرعة، وهي حق للمواطنين جميعا ، وكذلك الحفاظ على حقوق الدولة.