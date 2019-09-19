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رياضة

بث مباشر مباراة اشبيلية ضد بطل أذربيجان بالدوري الاوروبي

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 10:58 ص
اشبيلية
اشبيلية
نور عادل
يعد عشاق الكرة على موعد مع مواجهة فريق اشبيلية الاسباني ضد فريق كارباكا اغدام اليوم الاربعاء في الدوري الاوروبي.

موعد مباراة اشبيلية ضد كارباكا اغدام
تنطلق مباراة اشبيلية ضد اغدام اليوم الخميس في الدوري الاوروبي في تمام الساعة السابعة الا خمس دقائق، وذلك على استاد توفيق باكهراموف.

القنوات الناقلة لمباراة اشبيلية ضد كارباكا اغدام
من المنتظر ان تذاع مباراة اشبيلية ضد كارباكا اغدام اليوم الخميس عبر قناة beIN SPORTS HD 3


ومن جانبه أكد المدير الفني لنادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم، جولين لوبيتيغي ان مباراة اشبيلية اليوم الخميس كارباكا اغدام في بطولة الدوري الأوروبي هي أول مواجهة للفريق في بطولة تشكل جزءا من تاريخ النادي.

وقال لوبيتيغي في تصريحات لوسائل الإعلام الرسمية التابعة لنادي إشبيلية: تنطلق المباراة الأولى لمغامرة تثير شغفنا وتملؤنا بالنشوة، هي بطولة تشكل جزءا من النادي، والعكس صحيح، نفكر فقط في تجاوز الصعوبات التي سيتسبب فيها لنا المنافس.


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