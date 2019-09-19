ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: أنفاق بورسعيد أحد أهم عوامل نجاح وتنمية سيناء

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:16 ص
أنفاق بورسعيد الجديدة
أنفاق بورسعيد الجديدة
إنجي هيبة
قال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن أنفاق بورسعيد الجديدة حلم طال انتظاره وتحقق بسواعد مصرية، وهو يمثل بداية حقيقية للإعمار، حيث يعد مشروعا حيويا سيساهم جديًا في جذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية وتنمية سيناء من خلال تسهيل عملية العبور وتقليل المسافات بين مدن القناة وسيناء، مشيرا إلى سهولة الانتقال من الأنفاق للأرصفة الجديدة والمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد الجديدة خلال ٥ دقائق فقط.

وأضاف المهندس يحيى زكي أن أنفاق بورسعيد ستعمل على خلق فرص عمل كبيرة لأبناء سيناء، حيث تقطع السيارة أقل من ١٥ دقيقة زمنًا لعبور النفق، ويستوعب النفق الواحد 2000 سيارة فى الساعة.

وأثنى رئيس الهيئة الاقتصادية على القائمين بالمشروع الذي نفذه 6000 عامل ومهندس مصري، واصفًا إياهم بأنهم "مصريون بدرجة مقاتلين"، موجهًا الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والخبير العالمي المهندس هاني عازر.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن منطقة شرق بورسعيد يتم استكمال تحسين التربة بها بعد الانتهاء من أرصفة ميناء شرق بورسعيد بطول 5000 م، والتعاقد مع عدد من الشركات المحلية والعالمية لتشغيل بعض أرصفة الميناء كما هو مخطط لها، ومن المقرر أن يصبح الميناء بعد انتهاء عمليات التطوير واحدًا من أكبر الموانئ المحورية فى العالم فى مجال تجارة الحاويات والشحن والتفريغ، خاصة أن الميناء يتفرد بعدد من المزايا مثل موقعه المحوري واستيعابه للسفن العملاقة ذات الغواطس العميقة.

وأوضح أنه تم الانتهاء من نسبة كبيرة من البنية التحتية في المنطقة، مشيرًا إلى أن المنطقة الصناعية واللوجستية في شرق بورسعيد تستفيد كثيرًا من أنفاق بورسعيد ومن شبكة الطرق التي نفذت من خلال الشركات المصرية وتحت إشراف الهيئة الهندسية القوات المسلحة، حيث تعد الأنفاق أحد نقاط القوة وأحد عوامل الجذب للمنطقة الاقتصادية التي نركز عليها في المفاوضات مع المستثمرين، لأهمية شبكة الطرق والمحاور الخاصة بالانتقال من المنطقة للمشروعات المقامة للمستثمر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مميش: 36 سفينة استقبلها الرصيف الجديد لميناء شرق بورسعيد خلال النصف الأول من 2019

الكباري العائمة والإنفاق أبرزها.. مميش يستعرض معدلات الإنجاز بمشروعات التنمية بمنطقة القناة

أنفاق بورسعيد قاطرة التنمية على أرض سيناء بعد التشغيل التجريبى

ترشيحاتنا

بمكياج جذاب و فستان راق .. فيفي عبده تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بعد انفجارات أرامكو.. صافرات الإنذار تدوي في مدن سعودية اليوم

بـ قبعة غريبة.. بوسى شلبى مع روجينا في مطار القاهرة

في عيد ميلادها.. بطلة خاتم سليمان ترتدى الحجاب

الإخوان سرقوا مقتنيات الحسين.. الأوقاف: أكثر من مليار جنيه لتوسعة وترميم المسجد

بشرة خير لجماهير الأهلي قبل لقاء السوبر أمام الزمالك

أخلت بكرامة الوظيفة العامة.. عقوبات مشددة لمديرة تعليم الشرقية والقاهرة السابقة

راقصة باليه في حالة سكر تعتدي على ضباط شرطة بالمطار.. والسبب ؟!

فارق السن.. هيدى كرم تكشف عن قرار زواجها

مرتضي منصور يكشف إمكانية التعاقد مع نجمي الأهلي في قناة الزمالك الجديدة

العين الحمراء تبدأ في الظهور.. قرار قوي من اتحاد الكرة قبل سوبر الأهلي والزمالك

اهم الاخبار.. سحب دواء زانتاك.. تغيير موعد مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك.. سر انتقال مرسي إلى دار الحرس الجمهوري قبل 30 يونيو

بشرة خير لجماهير الأهلي قبل لقاء السوبر أمام الزمالك

اخبار الرياضة.. تغيير موعد مباراة السوبر المصري.. سر تأخر إعلان مدرب المنتخب.. أول تعليق رسمى من المصرى على رحيل ايهاب جلال

بمكياج جذاب و فستان راق .. فيفي عبده تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

رحلت عن الزمالك بطريقة لا تليق.. بشير التابعى: حازم إمام سلبى دائما ..فيديو

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 19 -9- 2019.. فيديو

مبالغ فيه.. مش هتصدق سعر حلق ياسمين صبري.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبالغ فيه.. مش هتصدق سعر حلق ياسمين صبري.. صور

الخير لسه جوانا.. طلاب طب بنها يوزعون أدوية وهدايا على المرضى غير القادرين

نانسي عجرم تتألق وسط الطبيعة.. ومتابعوها: أنتِ في القلب