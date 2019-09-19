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مرأة

مبالغ فيه.. مش هتصدق سعر حلق ياسمين صبري.. صور

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:10 ص
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
أسماء عبد الحفيظ
اعتادت الفنانة ياسمين صبرى مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورها التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

وظهرت ياسمين صبرى وهى ترتدى قرطا يحمل علامة كارتير ونسقته مع بلوزة باللون الأسود.

وبلغ سعر قرط ياسمين صبرى 400 ألف جنيه مصري.

وتتمتع ياسمين صبرى دائمًا بذوق واستايل أنيق يميزها عن غيرها من النجمات ويكشف دائمًا عن قوامها الرشيق والممشوق، فهي تعتمد على الأزياء التى تزيد من جمالها.
ياسمين صبري ياسمين صبري

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مبالغ فيه.. مش هتصدق سعر حلق ياسمين صبري.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبالغ فيه.. مش هتصدق سعر حلق ياسمين صبري.. صور

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