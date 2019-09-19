مبالغ فيه.. مش هتصدق سعر حلق ياسمين صبري.. صور

اعتادت الفنانة ياسمين صبرى مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورها التي تظهر بها في مختلف المناسبات.



وظهرت ياسمين صبرى وهى ترتدى قرطا يحمل علامة كارتير ونسقته مع بلوزة باللون الأسود.



وبلغ سعر قرط ياسمين صبرى 400 ألف جنيه مصري.



وتتمتع ياسمين صبرى دائمًا بذوق واستايل أنيق يميزها عن غيرها من النجمات ويكشف دائمًا عن قوامها الرشيق والممشوق، فهي تعتمد على الأزياء التى تزيد من جمالها.