خاص.. مدرب منتخب مصر السابق يقترب من قيادة الاتحاد الليبي

اقترب ضياء السيد المدرب العام السابق لمنتخب مصر، من قيادة فريق الاتحاد الليبي، خلفا للبلجيكي لإيفان ميناريث.



وقال ضياء السيد في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "تلقيت عرضا لتدريب فريق الاتحاد الليبي خلال الأيام الماضية، لكن لم أحسم قراري حتى الآن".



وأضاف:" كنت أرغب في التدريب داخل مصر، لكنني لم أتلقى أي عروض من أندية الدوري الممتاز".



وكان ضياء السيد تولى منصب المدير الفني لمنتخب في بطولة كأس العالم للشباب 2011، ومنصب المدرب العالم للمنتخب مصر مع الأمريكي بوب برادلي.



