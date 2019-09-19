حليف الإخوان ويبث أكاذيب وسموما ضد الدولة.. الأحزاب الوطنية تفند إدعاءات تيار الكرامة بشأن الحياة السياسية

يعلم من حضر اجتماعات تيار الكرامة بمجرد دخوله "مقر التيار" ان إدعاءاته أنه يعمل من أجل المواطن وتوفير حياه كريمة له مجرد إدعاءات واهيه نظرا لتدنى مستوى المقر والذى لا يليق اطلاقا بحزب يدعي أنه يعمل في الشارع لصالح المواطن،فكيف سيتمكن من خدمة المجتمع وهو لا ينظم إلا الفاعليات التي تخدم أجندة أعداء الوطن.





ومن يقرر الاطلاع على بيانات تيار الكرامه يجد أن قنوات الاخوان الارهابية قد تناولتها فى وقت سابق وهذا دليل قاطع على ان هذا التيار يعمل لحساب اجندات خارجية، ومن طالع الشارع السياسى والحياة النيابية يجد أن التيار فاشل تماما فى خلق تواجد له منذ نشأته، ولم يحصل على مقاعد في البرلمان إلا عندما تحالف مع تنظيم الإخوان، ومن يتمعن جيدا فى بيانات تيار الكرامة يجد أنها "مقتبسة" من حديث كوادر جماعة الاخوان الارهابية، ومن بحث فى شئون الاحزاب ومدى مشاركتها فى ابداء آراها فى كافة القضايا التى تخص الدولة يجد أنها تعمل بحرية تامة وأنها ترفض ما ترفضه وتؤيد ما تؤيده ما دام فى صالح الوطن، على عكس ما يدعيه تيار الكرامة بشأن وجود خناق سياسى.





وأصدر تيار الكرامه بيانا بالامس يلوح به للخروج من العمل السياسى وتجميد نشاطه الوهمي ، فما كان من الاحزاب السياسية التى تعمل بحرية تامه إلا أن فندت ادعاءات الحزب الكاذبة.





يعمل لصالح أجندات خارجية





في البداية قال حزب الجيل الديمقراطي، قرار تيار الكرامة،خيار الحزب خاطئ تاريخيا ويعبر عن موقف متشدد لا يصلح لاستمرار الممارسة السياسية أو للحفاظ على كيان الحزب وتياره السياسى،وغير مقبول أن يلقى اتهامات اقل ما يقال عنها إنها تصب في مصالح أطراف خارجية ما زالت تكن العداء والتربص لمصر.





وأكد أن الظرف السياسي والتاريخي يحتم على كل القوى الوطنية الاصطفاف في مواجهة الإرهاب، وفض أى تشابكات من شأنها المساس باستقلال الأحزاب والقوى السياسية عن سيطرة المنظمات الحقوقية والتى أثرت بممارساتها على شكل الممارسات السياسية للأحزاب وتحولت معها الأحزاب إلى أشكال من الاحتجاج والمزايدة والاستسهال السياسي.





تحالف مع الارهاب

وأكد حزب الأحرار الدستوريين تنديده الكامل ببيان تيار الكرامة الذي ادعى كذبا وتلفيقا ما أسماه خنق العمل السياسي، بغرض إلصاق الأكاذيب بالقيادة السياسية لإشعال الفتن وضرب استقرار الوطن وزعزعة الأمن، لأجل خدمة أهدافهم بعودة الفوضى من جديد، وأبدى حزب مصر الحديثة استنكاره الشديد من الحملة القادمة من خارج حدود الوطن مع بيان حزب تيار الكرامة الذى يكيل الاتهامات لمؤسسات الدولة مرددا نفس عبارات ومفردات الجماعة الإرهابية، بما يجعله فى خندق واحد وعلى أرضية مشتركة مع تلك الفئة الضالة دينيا وسياسيا ويخدم أهدافها الخبيثة التى لا تخفى على أحد.





وأصدر المؤتمر بيان رد فيه على تلويح تيار الكرامة الخروج على العمل السياسى قائلا:" من باع مصر بالأمس القريب لجماعه الإخوان الإرهابية وسلم نفسه ووطنه للشيطان ووقع علي وثيقه "فيرمونت" المشبوهة متزرعين بأنهم لا يريدون رئيسًا مدنيًا ذو خلفيه عسكريه كرهًا في المؤسسة العسكرية الوطنية التي تعوق أهدافهم التأمريه غير عابئين بشعب أو وطن، يسبحون اليوم مع تيار يدعي دفاعه كذبًا عن كرامة المواطن و يتهم من أنقذ مصر من مؤامرتهم بتهمه الأستبداد.





خروج عن الصف الوطني





وأعلن الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية والمتحدث باسم مجلس النواب رفضه وبشكل قاطع للبيانات الصادرة باسم كيانات ضعيفة لا وجود حقيقى لها فى الشارع السياسى وتوجه فيها انتقادات وسموم وأكاذيب ضد الدولة المصرية لا أساس لها على أرض الواقع وأن مايدعيه ما يسمى بحزب تيار الكرامة عن النظام المصرى كله كذب فى كذب، وصفا أن كل من إصدار البيان خرجوا عن الصف الوطنى.





توقيت مغرض

وأعرب حزب «المصريين الأحرار»، عن دهشته وآستياءه لما جاء فى بيانات صحفية لـ"تيار الكرامة"، وما تضمن من إيماءات تثير علامات الاستفهام وتعكس إعداده بصورة مسبقة دون سنّد أو دليل،وإن السطور الواردة فى البيان تثير الشكوك فى الدوافع وتوقيت نشرها قبيل أيام من مشاركة مصر ممثلة فى رئيسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك مطلع الأسبوع المقبل، وتزامنا أيضًا مع الحملة الممنهجة التى تعكف عليها منظمات وجهات تهدف النيل من ثبات واستقرار الوطن.



