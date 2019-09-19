شاهد.. مصرع 3 أشخاص في تحطم مروحية إسعاف في إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بمقتل ثلاثة أشخاص جراء سقوط مروحية إسعاف بمدينة "لارستان" التابعة لمحافظة فارس جنوب إيران، اليوم الخميس.
ووفقا لما ذكره موقع "ألف نيوز" الإيراني: "سقطت مروحية إسعاف تابعة لمنظمة الطوارئ الإيرانية، فجر اليوم الخميس، فيما لقي 3 أشخاص من طاقمها مصرعهم عقب سقوطها نتيجة عطل فني".
وذكرت مصادر خاصة، "كانت المروحية تقوم بواجبها في منطقة (عماد شهر) التابعة لمدينة لارستان، لكنها سقطت بسبب عطل فني".
ووفقا لما ذكره موقع "ألف نيوز" الإيراني: "سقطت مروحية إسعاف تابعة لمنظمة الطوارئ الإيرانية، فجر اليوم الخميس، فيما لقي 3 أشخاص من طاقمها مصرعهم عقب سقوطها نتيجة عطل فني".
وذكرت مصادر خاصة، "كانت المروحية تقوم بواجبها في منطقة (عماد شهر) التابعة لمدينة لارستان، لكنها سقطت بسبب عطل فني".