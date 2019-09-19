رجعيلي قلبي.. شاهد أحدث إطلالة لـ سارة الشامي

شاركت سارة الشامي صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة عصرية وجذابة.



وأطلت سارة بـ توب بيج بأكمام طويلة وبنطلون واسع وشنطة متوسطة الحجم وكوتشى أصفر، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بقرط رقيق وأساور جذابة تناسب إطلالتها.



ووضعت سارة ميكب بألوان الترابية التى تناسب بشرتها ، وكانت تسريحة شعرها جذابة، حيث اعتمدت على الذيل حصان مع ترك خصلات بسيطة متطايرة ، مما نال إعجاب متابعيها، وعلق أحد المتابعين قائلاً "رجعيلي قلبي".



