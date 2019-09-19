سد وبحيرة صناعية.. تعرف علي استعدادات محافظة سوهاج لسيول الشتاء

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج عن رفع درجة الاستعدادات الى الدرجة القصوى، بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمة، استعدادًا لإستقبال موسم الشتاء، مؤكدًا على جاهزية مخرات السيول بنطاق المحافظة.



وقال محافظ سوهاج إنه تم انشاء سد وبحيرة بمخر سيل الحاجر بقرية الجلاوية بمركز ساقلتة بتكلفة ٢٢ مليون و ٤٠ الف جنيه، مشيرًا إلى أنه تم تطهير جميع مصارف المحافظة، تحسبًا لوقوع أية سيول.



وأشار "الأنصاري" إلى جاهزية الأجهزة المعنية من "الصحة، والإسعاف، والحماية المدنية، والمرور، والري، وشركة المياه، والكهرباء"، والاستعداد للتدخل الفوري في حالة حدوث أي طارئ، وسرعة التعامل معها، لافتا إلى أنه تم وضع الخطط البديلة، والتأكد من توافر جميع المستلزمات، واتخاذ الإجراءات اللازمة المسبقة في إدارة الأزمات استعدادا لفصل الشتاء.



وكشف محافظ سوهاج عن عقد غرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة، مشيرًا إلى التنسيق المستمر بين كافة الأجهزة بالمحافظة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، وغرفة العمليات بمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء .

