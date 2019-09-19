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لأول مرة منذ 18 عاما.. وصول غواصة ألمانية لتعزيز قوات الناتو.. شاهد

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:13 ص
غواصة
غواصة
شيرين عادل
عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو بعنوان "لأول مرة منذ 18 عاما.. غواصة ألمانية ترسو في ميناء ليتواني".

رست الغواصة الألمانية "U31" في ميناء مدينة كلايبدا الليتوانية، أمس، الأربعاء 18 سبتمبر، وذلك لأول مرة لوصول غواصات من ألمانيا منذ 18 عاما.

وقال نائب وزير الدفاع الليتواني، إن زيارة الغواصة الألمانية تظهر العلاقات المتينة بين القوات المسلحة الألمانية، وتسهم في تعزيز قوات الناتو في المنطقة.

يذكر أن قطاع الصناعة الألمانية أعرب عن خشيته من تأثر الوظائف في ألمانيا في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

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