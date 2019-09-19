مصر للطيران تشارك في أكبر معرض للخدمات الفندقية بالشرق الأوسط

شاركت مصر للطيران للخدمات الجوية، في معرض دبي الدولي للفنادق، بوفد برئاسة المهندس هشام عبد الحفيظ، رئيس مجلس الإدارة، وعضوية أحمد كريم مدير عام الخدمات الفندقية والشيف محمد إسماعيل، مساعد الشيف التنفيذي للخدمات الفندقية والمطاعم والكافتيريات ويعتبر معرض دبي للفنادق من أهم واكبر المعارض المتخصصة في الشرق الأوسط اذ يشارك فيه أكثر من 600 شركة وفندق ويرتاده أكثر من 30 ألف زائر.



وصرح المهندس هشام عبد الحفيظ، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، بأن زيارة وفد مصر للطيران يأتي لضرورة التفاعل والاحتكاك مع كل المستجدات في مجال تطوير الخدمة الفندقية وخدمة استراحات الدرجة الأولي في المطارات في خطوة فعالة لترويج المنتجات وتقديم الخدمات بأسلوب عرض شيق وجاذب للعملاء من الركاب والمسافرين ووفق أحدث التقنيات العالمية ووضع ديكورات واثاثات متطورة في مواقع العلامة التجارية التي تملكها وتديرها مصر للطيران للخدمات الجوية "ايروكافيه، وذلك تماشيا مع حجم التوسعات الحالية والمستقبلية.



كما جاءت الزيارة بهدف تحديد وتوفير الاحتياجات اللازمة لتشغيل مواقع العمل والانتاج من العدد والآلات المختلفة التي يتم عرضها من مختلف دول العالم تحت سقف واحد.



وحفل المعرض بتواجد أعداد كبيرة من الطهاة المتخصصين في مختلف المطابخ، وقاموا بتنفيذ عروض طهي ومسابقات على أحدث وأهم الأطباق وطرق الخدمة وأساليب التداول كما قام وفد الشركة بزيارة مبني طيران الإمارات لتموين الطائرات الذي يخدم رحلات طيران الإمارات وأكثر من شركة طيران اجنبية وقدتم أثناء الزيارة الاتفاق مع المسؤلين عن تموين الإمارات علي تنظيم زيارات متبادلة، ونقل الخبرات في سبيل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات تموين وخدمة الرحلات الجوية.