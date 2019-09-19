إنستجرام يحمى مستخدميه بهذه الميزة

أعلن أمس، موقع مشاركة الصور والفيديوهات إنستجرام "Instagram"، عن سياسة خصوصية جديدة تقيد بعض المشاركات الخاصة، والتى تروج لمنتجات تخفيف الوزن وحرق الدهون أو لإجراء عملية تجميليلة، وذلك بعد أن أثيرت مخاوف بشأن تأثير منشورات الأنظمة الغذائية المختلفة ومحتوى التخلص من السموم على الصحة العقلية للشباب.



وبحسب ما ذكرته وكالة "buzzfeednews" الأمريكية، ستؤثر السياسة الجديدة التى وضعها موقع "إنستجرام" على سياسة شبكة "فيسبوك" أيضًا، حيث ستفرض المنصتان قيودًا على العمر على هذا المحتوى، حيث سيتم تقييد المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا من مشاهدته.



وتخطط الشركة لإدخال أدوات جديدة في الأسابيع القادمة، تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن منشور داخل التطبيق إذا كانوا يعتقدون أنه ينتهك السياسة الجديدة.



والتى من خلالها سيتم إخفاء المشاركات التى تعلن عن بيع منتجات إنقاص الوزن أو الجراحات التجميلية عن المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.



وقالت "إيما كولينز"، مديرة السياسة العامة فى إنستجرام: "نريد أن يكون إنستجرام مكانًا إيجابيًا لكل من يستخدمه وهذه السياسة هى جزء من عملنا المستمر لتقليل الضغط الذى يمكن أن يشعر به الناس أحيانًا نتيجة لوسائل التواصل الاجتماعي".