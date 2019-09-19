شاهد.. أبرز المعالم السياحية والتاريخية في مملكة النرويج

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، تقرير بعنوان "أبرز المعالم السياحية والتاريخية بمملكة النرويج".



وأشار التقرير إلى أنه من أهم المعالم التاريخية والسياحية بالنرويج هى أنها تمتاز بعدد هائل من المناظر الطبيعية الخلابة، حيث تراكم الثروة الكبيرة والإستقرار الكبير لاقتصادها يجعلها من أغنى الدول بالعالم.



ونوه التقرير بمعلم سياحي أخر بالنرويج وهو أنه يوجد بها شلال لانجفوسن والتى تعتبر أحد أجمل الشلالات فى العالم.



وأضاف التقرير أنه من المعالم السياحية والتاريخية هناك هي مدينة بريجين، حيث تمتاز بالمتاحف والمباني التقليدية بها بالإضافة إلى وجود كتلة جليدية بالنرويج والتى يطلق عليها بكتلة جوستيدال.

