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تعليم

ناقشه على جمعة.. باحث شيشاني يحصل على درجة الدكتوراة من جامعة الأزهر

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:41 ص
صدى البلد
محمد شحتة
حصل الباحث الروسي الشيشاني خارخانوف أسود جرين، الباحث بقسم الشريعة الإسلامية تخصص أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة، على درجة العالمية الدكتوراه، في موضوع "الاختيارات الأصولية للشيخ شمس الدين البرماوي - المتوفى سنة 831 هجرية - من خلال كتابة الفوائد السنية في شرح الألفية من أول الكتاب إلى نهاية مباحث الأمر والنهي، دراسة أصولية مقارنة.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم على رسالة الدكتوراه من الدكتور علي جمعة، أستاذ أصول الفقه وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الجمهورية السابق، "مشرفا أصليا"، الدكتور علاء الدين حسن داهش، أستاذ أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية للبنات بالمنصورة "مناقشا خارجيا"، الدكتور إبراهيم عطية قنديل، أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بدمنهور "مناقشا خارجيا"، والدكتور أحمد مختار محمود، أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة "مشرفا مشاركا".

وأوضح الباحث أن علم أصول الفقه يعد من أشرف العلوم قدرا، وأعظمها نفعا، وأعلاها منزلة، مشيرا أنه من خلال أصول الفقه تفهم النصوص الشرعية فهما صحيحا، ويعرف من خلالها ماتدل عليه الأحكام، ومن هنا كان موضوع رسالة العالمية حول موضوع "الاختيارات الاصولية للشيخ شمس الدين البرماو"، خاصة وأن له باع كبير في علم أصول الفقه.

كما أوضح الباحث أن الشيخ البرماوي قد حقق في هذا الكتاب المسائل والمذاهب الأصولية تحقيقا دقيقا، يجعلك تشعر أنك تصفحت كتب أصول الفقه كاملة.

وفي نهاية المناقشة قررت اللجنة المشكلة منح الباحث خرخانوف أسود جرين درجة العالمية الدكتوراه في تخصص أصول الفقه بتقدير مرتبة الشرف الأولى، وأشادت اللجنة بجهد الباحث الذي تخرج في كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة، واستكمل دراستة بالحصول على درجة التخصص الماجستير في أصول الفقه، ثم اليوم حصل على درجة العالمية الدكتوراة تأكيدا على عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعا وجامعة ليعود إلى بلاده سفيرا للأزهر ينشر الوسطية والاعتدال والتسامح في مختلف دول العالم مستمدا ذلك من المنهج الأزهري الوسطي المعتدل الذي استمر على مدار أكثر من ألف عام.

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