وفد كبير من النجوم والفنانين يتوجهون إلى الغردقة لحضور مهرجان الجونة السينمائي

غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس، وفد كبير من الفنانين، متوجهين إلى مدينة الغردقة للمشاركة في فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي تنطلق فعالياته اليوم وتستمر حتى 27 من شهر سبتمبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية.



وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن وفد كبير من الفنانين ضم الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنانة روجينا، والفنانة الهام شاهين، والإعلامية بوسي شلبي، والفنان أحمد الفيشاوي وزوجته، والفنانة ريهام أيمن وزوجها الفنان شريف رمزي، والفنان تامر هجرس، غادروا إلى الغردقة على متن الطائرة المصرية المتجهة إلى الغردقة، وتم إنهاء إجراءات سفرهم عبر مبنى الركاب 3 بالمطار.



وينطلق فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الخميس، وتستمر حتى 27 من شهر سبتمبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية، ويمنح المهرجان خلال فعالياته العديد من الجوائز منها جائزة الإنجاز الإبداعي، والمقرر منحها للمخرجة الفلسطينية مى مصرى خلال حفل الافتتاح، والفنان محمد هنيدى في حفل الختام، فضلًا عن نجم عالمي لم يتم الكشف عن هويته حتى اللحظة.



وتشهد أروقة المهرجان العديد من الندوات والورش النقاشية منها مائدة حوار خاصة بسينما من أجل الإنسانية السبت ٢١ سبتمبر في الجامعة الألمانية الساعة ١٢ ونصف ظهرا يديرها رانيلد ايك، ومحاضرة حول الترميم والحفاظ على الأفلام في نفس اليوم في العاشرة والنصف صباحًا، بحضور ساندرا شولبيرج ويديرها جاى ويسبرج، بجانب لقاء عن جماليات تصميم الصوت بحضور راسول بوكاتى يعقبها نقاش مع أنوب سينج.