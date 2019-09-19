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فن

شاهد.. محمد رمضان يقبل رأس عبد الرحمن أبو زهرة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:45 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
القسم الميدانى
نشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورا للفنان محمد رمضان و الفنان القدير عبد الرحمن ابو زهرة في الطائرة اثناء ذهابهما الي مهرجان الجونة السينمائي لعام 2019.

و ظهر  محمد رمضان في الصورة مقبلا رأس الفنان عبد الرحمن ابو زهرة..

مهرجان الجونة السينمائي، يقام في 27 ستمبر من كل عام ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة، للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها ويسعى لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما، كما يعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

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