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أستاذ علم إدارة وتطوير: الروبوت حل محل العنصر البشري بالشركات والمصانع العالمية.. فيديو

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:53 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكد الدكتور محمد باغة أستاذ علم الإدارة والتطوير بجامعة قناة السويس، أن النظام الإنتاجي في الشركات الكبيرة في العالم أصبح يعتمد على "الروبوت"، مؤكدا أن العنصر البشري الأن غير معتمد عليه والروبوت في مصانع السيارات العالمية له القدرة على حمل محركات السيارات ووضعه في مكانه وهو من الصعب على الإنسان العادي حمله. 

وأضاف أستاذ علم الإدارة والتطوير بجامعة قناة السويس خلال وجوده ضيفا ببرنامج صباح الورد عبر فضائية ten، انه اليوم من الممكن ان يكون هناك وظائف يختفي فيها العنصر البشري ويحل محلها "الروبوت" منها العامل بالمطاعم والمذيعين بالذكاء الإصطناعي وخدمة العملاء بالذكاء الإصطناعي. 

وتابع أستاذ علم الإدارة والتطوير بجامعة قناة السويس أن استخدام الروبوت له مزايا كبيرة فهو يمثل تطوير حديث يحدث في العالم ويعطي نوع من التشويق ألا أن تكلفتها ستكون مرتفعة وستقف عائق امام تطبيقها.

وأشار أستاذ علم الإدارة والتطوير بجامعة قناة السويس، الي أن بصمة الوجه مطبقة في مطارات كثيرة وأتمنى تطبيقها في مصر.

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