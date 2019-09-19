رامي جمال يوجه رسالة مؤثرة لزوجته بعد وفاة والدها

نشر المطرب رامي جمال صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" برفقة زوجته.



وعلق رامي جمال على الصورة قائلا: "ناريمان حبيبتي ومراتي وأجدع وأطيب قلب في الدنيا أنا عاوز اقولك إن آه عمو كان ضهرك وسندك بس هو ربنا كاتب ليه يقابله وهو واقف بين إيديه بيحج، وصبرك ورضاكي بالابتلاء إيمان وفي ميزان حسناتك، اسمحيلي اقولك اني السند والضهر، اسمحيلي اقولك اني محتاجك قوية علشان انتي كمان سند وضهر’ اتطمني واعملي لعمو اللي يخليه فخور بيكي وبتربيته لحد ما نقابله في الجنة بأمر الله، اجمدي يا بطلة هي دي الدنيا صعبة بس بالقرب من ربنا وبالرضا صعبها بيهون".



جدير بالذكر أن رامي نشر تغريدة يوم السبت الموافق 14 سبتمبر يعلن فيها وفاة حماه قائلًا: "‏إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى والد زوجتي والرجل العزيز جدا على قلبي اللواء سيد عبد الجواد الشاذلي، نسألكم الدعاء له ولكل موتانا".





