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أخبار البلد

80 مليون جنيه تكلفة توسيع محطة محولات بلاط وشرق العوينات

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:43 ص
محطة محولات
محطة محولات
وفاء نور الدين
وقعت المهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، صباح اليوم، الخميس، مع شركة ABB، العقد رقم "26/2018/2019"، وذلك لتنفيذ مشروع توسيع محطة محولات بلاط جهد 220/66/33/11 ك. ف.

وأوضحت مشالى أن حجم الأعمال يتضمن "2" ممانع سعة 25 م. فار جهد 220 ك. ف ومهمات نقط التعادل ومهمات إطفاء الحريق، و"2" خلية ممانع جهد 220 ك. ف من النوع التقليدى، ومهمات الوقاية ومهمات الاتصالات الخاصة لمحطة محولات بلاط والمحطة المقابلة "شرق العوينات" والأعمال المدنية الخاصة بالتوسيع.

وذكرت أن القيمة الإجمالية للمشروع تبلغ حوالى 80 مليون جنيه مصرى، ويتم التمويل ضمن المشرعات الإستراتيجية، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 8 أشهر+ شهرين سماح من تاريخ أمر الإسناد الصادر فى 29/8/2019.

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