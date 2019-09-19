يديعوت أحرونوت: صواريخ غزة سبب خسارة نتنياهو

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن استمرار عمليات المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة بإطلاق الصواريخ على مستوطنات الغلاف، أثر على نسبة التصويت لصالح الليكود في المدن والمستوطنات التي كانت معاقل تقليدية لحزب الليكود، مثل مدينة عسقلان ومستوطنة سديروت.





ووفقًا للقناة العبرية، شهد التصويت لصالح الليكود انخفاضا ملحوظا في مدينة أسدود التي هرب منها نتنياهو خلال انطلاق صافرات الإنذار قبل الانتخابات بفترة قصيرة".





وأضافت، منذ الانتخابات السابقة والتي أجريت بشهر أبريل من هذا العام لم يكن في المنطقة الجنوبية جولة قتال واسعة ومع ذلك استمر إطلاق الصواريخ على المستوطنات الجنوبية.





وقالت الصحيفة أن الجميع يذكر ما جرى مع نتنياهو عندما كان في بث مباشر في أسدود وأطلقت الجهاد الإسلامي صاروخا، ما تسبب بهروبه إلى مكان آمن.



