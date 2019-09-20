فيديوجراف| كل ما تريد معرفته عن تابلت أولى ثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التابلت سوف يتم توزيعه على طلاب الصف الأول الثانوي خلال العام الدراسي الجديد 2019/2020 على دفعات تبدأ في نوفمبر وتنتهي في ديسمبر 2019.



ينشر موقع صدى البلد 10 معلومات تكشف تفاصيل المواصفات الفنية لأجهزة التابلت المقرر توزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي هذا العام.



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