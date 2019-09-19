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فن

نيللي كريم بصورة أبيض وأسود.. شاهد

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 12:44 م
نيللى كريم
نيللى كريم
القسم الميدانى
نشرت الفنانة نيلي كريم عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" عبر خاصية ستوري صوره لها ابيض وأسود بشكل جديد.

كانت نيللى كريم شاركت في آخر أعمالها السينمائية بفيلم "الفيل الأزرق 2" الذى يتم عرضه حاليًا بالسينمات بطولة كريم عبد العزيز، وإياد نصار، وهند صبري، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وعُرض الجزء الأول من الفيلم عام ٢٠١٤.

واقترب فيلم "الفيل الأزرق 2" من حاجز الـ100 مليون جنيه، بعد 8 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي.

وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات قدرها 98 مليونا 946 ألفا 731 جنيها.




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