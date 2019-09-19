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رياضة

بث مباشر.. مباراة مانشستر يونايتد وأستانا في الدوري الأوروبي

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:54 ص
فريق مانشستر يونايتد
فريق مانشستر يونايتد
محمد السعيد
يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره أستانا الكازاخستاني، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأستانا في الدوري الألماني:

وتقام مباراة مانشستر يونايتد وأستانا في تمام التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، عبر قناة بي إن سبورت 1.

مانشستر يونايتد ضد أستانا:

ويسعى مانشستر يونايتد بقيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير في تحقيق الفوز في مباراة اليوم، بينما يطمح استانا المغمور اوروبيا في تفجير مفاجأة بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الشياطين الحمر.

وتعد مباراة مانشستر يونايتد وأستانا هي المباراة الأولى التي تجمع بين فريق إنجليزي وآخر كازخستاني، في البطولات الأوروبية.

مباريات آخرى في الدوري الأوروبي:

ويلتقي اليوم أيضًا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الأوروبي، آرسنال مع فرانكفورت، وروما مع باشاك شهير، ورين مع سيلتك، وكلوج مع لاتسيو، وآيندهوفن مع سبورتنج لشبونة، وولفرهامبتون مع سبورتنج براجا.


بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد وأستانا في الدوري الأوروبي:


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