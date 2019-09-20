فورد تعين مديرا عاما لمنطقة شمال أفريقيا وجنوب الصحراء 



أعلنت فورد توسيع نطاق مهام أشرف البستاني لتشمل منصب مدير عام فورد في منطقة شمال أفريقيا ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء، ليتولى أيضًا مهام الإشراف على إدارة عمليات فورد في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء من المقر الإقليمي للشركة في الدار البيضاء.



ويتمتع أشرف البستاني، المغربي البالغ من العمر 40 عامًا، بمعرفة واسعة بمنطقة شمال أفريقيا ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء وبخبرة تقارب 20 عامًا بالعمل في قطاعي الطيران والسيارات في أسواق المنطقتين.



ومنذ انضمامه إلى فريق فورد في عام 2015 كمدير عام ميداني لمنطقة شمال إفريقيا، تولى أشرف البستاني بنجاح قيادة العمليات التجارية للشركة بالتعاون مع وكلائها في المنطقة. وفي عام 2017، تقلد أشرف منصب المدير العام لعمليات فورد في شمال إفريقيا، حيث عمل على تعزيز نمو المبيعات والارتقاء بالقدرة التنافسية للعلامة في المنطقة. ومن خلال منصبه الجديد، سيواصل أشرف البستاني قيادة عمليات المبيعات ومختلف الأنشطة التجارية لشركة فورد في شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء وتوطيد الشراكات ومنهجية عمل الشركة بالتركيز على رضا العملاء.



وفي إطار الهيكلية الجديدة أيضًا، تقلدت هاجر دينار منصب مدير الاتصالات في فورد شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء، حيث ستتولى مسؤولية قيادة عمليات الاتصالات والترويج لعلامة فورد وترسيخ مكانتها في المنطقتين.



انضمت هاجر إلى فريق فورد في مارس 2017 لتشغل منصب مدير الاتصالات لدى فورد شمال أفريقيا. وهي تتمتع بخبرة تقارب 15 عامًا في مجالات الاتصالات والعلاقات العامة وإدارة العلامات التجارية وتطوير الشراكات، حيث شغلت عدة مناصب عليا في شركات شهيرة في المغرب وفرنسا في قطاع السيارات ؛ وفي مجال التنمية الإقليمية وفي قطاع الترفيه والإعلام.



وسيباشر أشرف البستاني وهاجر دينار مهامهما الجديدة على الفور من مقر فورد الإقليمي في الدار البيضاء بالمملكة المغربية.