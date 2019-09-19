الوجه الإرهابي لحزب الكرامة..11 معلومة تكشف أكاذيب التيار

أصدر تيار الكرامه بيانا بالامس يلوح به للخروج من العمل السياسى، فما كان من الاحزاب السياسية التى تعمل بحرية تامه إلا أن فندت ادعاءات الحزب الكاذبة والتى تتمثل فى:



- تيار الكرامة لم ولن يكن لها أي ظهير شعبي منذ نشأتها على الإطلاق وتعد ثقلا على المشهد الحزبي.



-عدد من أعضاء حزب تيار الكرامة متورطين في التواصل مع أنصار جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج، التيار الكاذب وحليف جماعة الإخوان يتحدث عن محاولاته الدائمة في الاصلاح السياسي دون حلول فقط هجوم على الدولة المصرية.



-تيار الكرامة لا يعرف سوى البيانات على صفحات السوشيال ميديا ووسط اللجان الإلكترونية من أنصارهم بجماعة الإخوان الإرهابية.



-رفض قبل ذلك دستور 2014 وأيدها الشعب بأغلبية ساحقة، ثم عادوا ليعلنوا رفضهم للتعديلات الدستورية وكانت النتيجة الموافقة عليها باكتساح، والآن يريدون العودة للدستور الذي رفضوه من قبل.



-تيار الكرامة لا تعرف معنى الديمقراطية من الأساس أو حتى أسس العمل الشعبي والتوعوي كل ما يعرفونه هو التحريض فقط.



-المعارضة الهدامة والتهديد هي لغة استخدمتها أحزاب الكرامة على مر تاريخها، دون فهم حقيقي لود المعارضة في بناء ونهضة الوطن ودعم ركائز مؤسساته.



- السطور الواردة فى البيان تثير الشكوك فى الدوافع وتوقيت نشرها قبيل أيام من مشاركة مصر ممثلة فى رئيسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك مطلع الأسبوع المقبل، وتزامنا أيضًا مع الحملة الممنهجة التى تعكف عليها منظمات وجهات تهدف النيل من ثبات واستقرار الوطن.



-ليس خفيّا أن ما جاء بالبيان يفيح منه رائحة العداء لا خدمة الوطن، وبمثابة إهانة للصورة الحزبية فى مصر.



-بيان حزب تيار الكرامة الذى يكيل الاتهامات لمؤسسات الدولة مرددا نفس عبارات ومفردات الجماعة الإرهابية.



-البيانات لن تحقق أى أهداف سياسية وإنما تصب مباشرة لمصلحة هؤلاء الذين يتربصون بالوطن.